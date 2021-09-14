Son dakika gündem: Kaçak Sigara operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da sigara ve tütün kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin kaçak yollarla yurda sokulan yüklü miktarda sigara, puro ve tütünü, piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Fatih'te bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 1760 paket sigara, 3 bin 690 puro, 25 kilogram tütün ve 145 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.