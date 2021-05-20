Adreslerde yapılan aramalarda, 105 bin 750 paket sigara ele geçirilirken, sigara kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 2 araca el konuldu.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Esenyurt ve Tuzla 'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da kaçak sigara operasyonunda gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı - Son Dakika

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