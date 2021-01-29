İstanbul'da kaçak sigara ve alkol operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da kaçak sigara ve alkol operasyonu: 7 gözaltı

29.01.2021 11:32
İstanbul'da kaçak sigara ve alkol operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

İstanbul polisince düzenlenen operasyonlarda 3 ton 210 litre alkol sıvısı ve bir buçuk tona yakın kaçak nargile ve sigara tütünü ele geçirildi.

İstanbul polisince düzenlenen operasyonlarda 3 ton 210 litre alkol sıvısı ve bir buçuk tona yakın kaçak nargile ve sigara tütünü ele geçirildi. Olayla bağlantılı toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün Üsküdar ve Avcılar'da dezenfektan kolonya vb. ürünleri imal süsü vererek kiralamış oldukları depo görünümlü yerleri alkol imalathanesine dönüştüren bir şebeke tespit etti.

DEZENFEKTAN ÜRÜNLERİ İMAL SÜSÜ VERİLEN ADRESTE KAÇAK ALKOL ÜRETİLMİŞ

Tespit edilen imalathanede halk sağlığına zararlı sahte alkollü içkiler ürettikleri ve kamyonet tipli araçlar ile piyasaya dağıttıkları tespit edilen 4 şüpheli, bahse konu imalathaneye yapılan operasyonla yakalandı. Depolarda yapılan aramalarda, 3 ton 210 litre alkol sıvısı, 792 adet boş alkol şişesi, 520 adet boş bidon ve bin 650 alkol şişesi kapağı ele geçirildi.

Küçükçekmece'de "nargileci" adı altında faaliyet gösteren iş yerinde kaçak tütün mamullerinin depoladığını belirleyen polis, "merdiven altı" olarak tabir edilen, sağlıksız koşullarda imal edilen sahte nargile tütünlerini iş yerinde bulundurduğu tespit edilen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

1 TON 414 KİLO KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

Depolarda yapılan aramalarda 797 kutu 159 bin 400 adet mükerrer kullanıldığı değerlendirilen bandrollü boş makaron, 474 kutu halinde 94 bin 800 bandrolsüz boş makaron olmak üzere toplam 254 bin 200 adet makaron, 384 paket halinde 61 kilo kaçak sigara tütünü, bin 935 paket halinde 1 ton 414 kilo 450 gram kaçak nargile tütünü, 230 paket sigara, 32 bin adet doldurulmuş makaron, 985 tane kaçak puro, 42 tane elektronik sigara makinesi ve 50 civarında elektronik sigara aparatı ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan toplam 7 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Zanlıların polisteki ifade işlemleri devam ediyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da kaçak sigara ve alkol operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika


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