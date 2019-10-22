Son Dakika Haberleri: İstanbul'da kaçak timsah ve yılan operasyonu
Son Dakika Güncel İstanbul'da kaçak timsah ve yılan operasyonu

İstanbul'da kaçak timsah ve yılan operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da düzenlenen operasyonda Türkiye'ye yasadışı yollardan getirilen timsah, boğa yılanı ve papağanı internet üzerinden satışa çıkaran bir kişi alıcı kılığına giren polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'da kaçak timsah ve yılan operasyonu, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen operasyonda Türkiye'ye yasadışı yollardan getirilen timsah, boğa yılanı ve papağanı internet üzerinden satışa çıkaran bir kişi alıcı kılığına giren polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollarla getirilen timsah, yılan ve papağanın bir kişi tarafından internet üzerinden satışı yapıldığını tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen polis, satılık timsah, yılan ve papağan ilanı veren H.K. ile alıcı rolünde irtibata geçti. Hayvan ticareti yaptığı tespit edilen H.K. ile pazarlık yaparak şüpheli ile timsaha 11 bin, yılana da 7 bin lira karşılığında anlaştı. Anlaşmanın ardından H.K'nın evi buluşma noktası olarak belirlendi. Yapılan pazarlığın ardından dün şüphelinin Çekmeköy'e bağlı Ömerli Mahallesindeki adresini kuşatan polis ekipleri, alışveriş aşamasında kimliklerini açıklayarak operasyon düzenledi. Yapılan baskında gümrük kaçağı olduğu belirlenen ve ticareti yasak olan 1,5 metre boyunda 1 timsah, 1 boğa yılanı ve 1 Jako papağan kurtarılırken, hayvanları Bulgaristan'dan Türkiye'ye kaçak yollarla getirip ticaretini yapan H.K. gözaltına alındı.

Hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapılan H.K.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

El konulan 3 hayvanın ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

(İHA)

İstanbul, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:40 Kaynak: İHA
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