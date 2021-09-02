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İSTANBUL'DA 'KAÇAK TUR' STANTLARI - Son Dakika

İSTANBUL'DA 'KAÇAK TUR' STANTLARI

02.09.2021 11:26
İSTANBUL'DA 'KAÇAK TUR' STANTLARI, System.String[]

BEYOĞLU'nda özellikle Arap turistlerin yoğunlukta olduğu noktalardan Talimhane'de çok sayıda turizm acentesi bulunuyor.

BEYOĞLU'nda özellikle Arap turistlerin yoğunlukta olduğu noktalardan Talimhane'de çok sayıda turizm acentesi bulunuyor. Ancak akşam saatlerinde acenteler kapandıktan sonra 'kaçak tur' stantları açılıyor. Yabancı uyrukluların açtığı stantlarda turistlere tur satılıyor. Turistler turlara okul servisi ibareli minibüslerle götürülüyor. İstanbul'da düşük fiyata düzenlenen kaçak turlardan acenteler şikayetçi. Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acenteleri Derneği (OTSAD) Başkanı Hüseyin Kırk, Ben 20 yıllık turizmciyim böyle fiyat görmedim. 200 liraya Bursa turu verdiler. Kimse 200 liraya Bursa'ya gidemez, maliyetini kurtarmaz. Kesinlikle yasadışı çalışıyorlar, yasak ve korsan turizm yapılıyor. Turları düzenleyenler kesinlikle TÜRSAB üyesi olmak zorunda. Okul servisleri ile turizm taşımacılığı yapmak da kesinlikle yasak dedi.

İstanbul'da turistlere yönelik kaçak turlar düzenlenmeye başladı. Özellikle Arap turistlerin yoğunlukta olduğu noktalardan Beyoğlu Talimhane'de çok sayıda turizm acentesi bulunuyor. Ancak akşam saatlerinde acenteler kapandıktan sonra yabancı uyruklular, o iş yerlerinin önüne stant kurarak şehir içi ve şehir dışı 'kaçak tur'lar satıyor. Hem acentelerin hem de zabıtaların mesai bitimini bekleyen yabancı uyruklu kişiler, broşürler üzerinden turistlere katılım sayısına göre fiyat veriyor. Turistler turlara, tur yapması yasak olan L plakalı okul servisi ibareli minibüslerle götürülüyor. Stantlara tek tek giderek kaçak turlarla ilgili bilgi alan DHA ekibi o anları kaydetti. Stant başlarında duran yabancı uyruklu kişilerin kaçak tur sattıkları, turistlerin L plakalı okul servislerine bindirilerek Talimhane'nden başka bölgelere taşındıkları görüntülendi. Kaçak turları satanların belirli aralıklarla stantlarını değiştirmesi, bir başka stant ile satışa devam etmesi de dikkat çekti. Sivil zabıta ekiplerini gören yabancı uyruklu kişilerin, stantlarını sakladığı anlar da kameralara yansıdı. Bir stantta duran ve tur satan kişiye DHA muhabiri 'TÜRSAB üyesi misiniz' diye sorduğunda 'TÜRSAB nedir' cevabını aldı. Kaçak turlar ise kişi başı Bursa 200 TL, Sapanca 80 TL, Maşukiye 80 TL, Adalar 130 TL'den satılıyor.

ZABITA EKİPLERİ KAÇAK TUR DÜZENLENEN STANTLARI TOPLADI

Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Talimhane'de denetim yaparak, stantları topladı. Stant başlarında duran yabancı uyruklu kişiler, zabıta ekiplerini gördüklerinde stantlarını saklayarak veya stantları oldukları yerlerde bırakarak kaçtı. Stant başlarında duranlar bulunamayınca cezai işlem uygulanamadı.

TURU SATANLAR 'TÜRSAB NEDİR' DİYE SORUYOR

Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acenteleri Derneği(OTSAD) Başkanı Hüseyin Kırk, Bu broşür tamamen Arapça basılmış ve TÜRSAB üyesi değil. Bize acayip fiyatlar verdiler. Ben 20 yıllık turizmciyim böyle fiyat görmedim. 200 liraya Bursa turu verdiler. Kimse 200 liraya Bursa'ya gidemez, maliyetini kurtarmaz. Bu stantları zabıtalar gelerek topladı. Kesinlikle yasadışı çalışıyorlar, yasak ve korsan turizm yapılıyor. Seyahat acentelerinin Türkiye'ye getirmiş oldukları turistleri, Suriyeli mülteciler dolandırıyor. Bir ara siz de sordunuz TÜRSAB üyesi mi diye, 'TÜRSAB nedir' dedi. Turları düzenleyenler kesinlikle TÜRSAB üyesi olmak zorunda. Okul servisleri ile turizm taşımacılığı yapmak da kesinlikle yasak dedi.

HİÇBİR SEYAHAT ACENTESİ AKŞAM ÇALIŞMAZ

Hüseyin Kırk Ülkemize özellikle Suriye'den gelen mültecilerin hedefi Arap turistler. Arap turistlere kaçak tur satılıyor, turistlere hanutçuluk yapılıyor. Bu kişiler ile aramızdaki kesinlikle rekabet değil, TÜRSAB üyesi olmadan Türkiye'de turizm pastasına giremezsiniz ve turizm yapamazsınız. Özellikle Talimhane bölgesinde mesai saatleri dışında derme çatma stantlar yaparak, seyahat acentelerinin İstanbul'a getirmiş olduğu ve İstanbul'da otellere yerleştirmiş olduğu turistleri kandırıp turlar satıyorlar. Kokartlı rehber yoksa, tur yapma imkanınız yok. Osmanlı bakiyemizi, Osmanlı tarihimizi turistlere bir mültecinin anlatması bizim içimizi acıtıyor. Kaçak tur satanlar seyahat acentelerini kötülüyorlar. Biz mesaimizi 19-20 saatleri arasında bitiriyoruz. Suriyeli mültecilerin ellerinde broşürler ile komik rakamlarla, hanutçuluktan para kazanmak için yaptıkları bir oyun bu. Bizim acentelerde Bursa turu 65 dolar. Suriyeli mülteciler, çok ucuz ve cüzi fiyatlar ile bunları kandırıyor. Bu stantları gündüz kuramıyorlar. Gece 12'ye kadar bu stantları Talimhane'nin her köşesinde görebilirsiniz. Hiçbiri resmi değil, zaten resmi seyahat acentesi hiçbir zaman akşam çalışmaz. Özellikle seyahat acentelerinin önünde açıyorlar bu stantları, böylece turistlere 'biz bu acente ile çalışıyoruz' diyor. Stant açılması yasak, bunlar tamamen kaçak şeklinde konuştu. \t

BİZ ÜLKEYİ TANITIYORUZ ONLAR EKMEĞİNİ YİYOR

Turizm acentesi sahibi Mehmet Altunus ise, Herkes Suriyeli, herkes turizm işi yapıyor. Kimsenin belgesi, yetkisi yok. Ben turizm okudum, turizm mezunuyum. Biz ülkeyi tanıtıyoruz, onlar ekmeğini yiyor diye konuştu.

İSTANBUL'DA 'KAÇAK TUR' STANTLARI
İSTANBUL'DA 'KAÇAK TUR' STANTLARI
İSTANBUL'DA 'KAÇAK TUR' STANTLARI
İSTANBUL'DA 'KAÇAK TUR' STANTLARI
İSTANBUL'DA 'KAÇAK TUR' STANTLARI
İSTANBUL'DA 'KAÇAK TUR' STANTLARI
İSTANBUL'DA 'KAÇAK TUR' STANTLARI
İSTANBUL'DA 'KAÇAK TUR' STANTLARI
İSTANBUL'DA 'KAÇAK TUR' STANTLARI

Talimhane, İstanbul, Turizm, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA 'KAÇAK TUR' STANTLARI - Son Dakika


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