İSTANBUL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU - Son Dakika
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İSTANBUL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

28.02.2022 12:02
İSTANBUL'DA KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU

İSTANBUL'da 2 ilçede düzenlenen operasyonda 4 ton kaçak tütün ve nargile ürünleri ele geçirildi.

İSTANBUL'da 2 ilçede düzenlenen operasyonda 4 ton kaçak tütün ve nargile ürünleri ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Talatpaşa Caddesi'nde tütüncü dükkanında kaçak sigara, tütün ürünleri ve kaçak nargile ürünlerinin olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından adresle ilişkili olduğu tespit edilen Kağıthane'de 1 depo, Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde 1 dükkan ve 2 depoya eş zamanlı operasyon düzenledi.  Adreslerde yapılan aramalarda 4 ton 388 kilo kaçak tütün, 985 kilo nargile kömürü, 40 bin makaron, satıştan elde edilen 10 bin 315 lira, kaçak nargile tütünü, pres makinası ve sigara sarma makinası ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan N.D., R.T., ve M.N.K., "Kaçak Sigara İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen kaçak ürünlerin imha edileceği belirtildi.

Görüntü dökümü

POLİS KAMERASI-Baskın yapılan depo-Ele geçirilen kaçak tütün ürünleri

-Gözaltına alınan kişilerin polis merkezinden çıkışı


- İstanbul
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Kaçak Sigara, İstanbul, Polis, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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