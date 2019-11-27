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İstanbul'da kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

İstanbul'da kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı Maltepe'de 'hediyelik eşya dükkanı' görünümü verilen bir iş yerine baskın düzenleyen polis, yurda yasa dışı sokulan kaçak tütün ve sigaralar ele geçirdiİSTANBUL - İstanbul Maltepe'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda 902 bin 600 boş makaron, 580...

İstanbul'da kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı

Maltepe'de 'hediyelik eşya dükkanı' görünümü verilen bir iş yerine baskın düzenleyen polis, yurda yasa dışı sokulan kaçak tütün ve sigaralar ele geçirdi

İSTANBUL - İstanbul Maltepe'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda 902 bin 600 boş makaron, 580 bin dal içi tütünle doldurularak sigara haline getirilmiş makaron ve 256 kilogramlık kaçak sigara tütünü ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe'de şüpheli kişilerin kiralamış oldukları iş yerlerine 'hediyelik eşya dükkanı' görünümü vererek sigara imalatı yapan atölyelere dönüştürdüklerini ve ürettikleri sigaraları piyasaya sürdüklerini belirledi. Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu depoyu izlemeye alan polis, uzun süren takibin ardından 15 Kasım'da bahse konu adreste operasyon düzenledi. Baskın yapılan adresi didik didik arayan polis, 902 bin 600 boş makaron, 580 bin içi tütünle doldurularak sigara haline getirilmiş makaron ve paketler halinde 256 kilogram kaçak sigara tütünü ele geçirdi. Söz konusu depoda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Mehmet T. ve Esengül G. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul'da kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:41 Kaynak: İHA
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