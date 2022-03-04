İstanbul'da kaçak tütün operasyonu : 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da kaçak tütün operasyonu : 21 şüpheli yakalandı

04.03.2022 09:59
İstanbul'da kaçak tütün operasyonu : 21 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tütün kaçakçılığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tütün kaçakçılığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, sigara ve nargile tütünü ile makaron kaçakçılığıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak' ve 'örgütün faaliyeti çerçevesinde kaçakçılık yapmak' suçlarını işledikleri belirlenen 18'i İstanbul, 6'sı Kocaeli, Adıyaman ve İzmir illeri sınırları içinde olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 21 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. - İSTANBUL

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, İstanbul, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kaçak tütün operasyonu : 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da kaçak tütün operasyonu : 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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