İstanbul'da kaçak üretilen maskelere el konuldu - Son Dakika

Çekmeköy'de kaçak üretilen 7 bin 600 tıbbi maskeye el konuldu.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı kaçak üretim yaparak fırsata çevirmeye çalışanlarla mücadelesini sürdürüyor.

Polis ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir iş yerinde hijyenik olmayan ortamda kalite standartlarının altında cerrahi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, kutular içerisindeki ve dikiş masalarındaki 7 bin 600 tıbbi maske, maske yapımında kullanılan tekstil ürünü ve dikiş makinelerine el koydu.

İş yeri sahibine, kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan idari para cezası uygulanırken, atölye zabıta ekiplerince mühürlendi.