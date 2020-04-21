İstanbul'da kaçak üretilen maskelere el konuldu - Son Dakika

İstanbul'da kaçak üretilen 2 bin 750 tıbbi maskeye el konuldu.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, tulum, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.

Polis ekipleri, Ihlamurkuyu Mahallesi'ndeki bir iş yerinde hijyenik olmayan ortamda kalite standartlarının altında tıbbi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, kutular içerisindeki ve dikiş masalarındaki 2 bin 750 tıbbi maske ile maske yapımında kullanılan tekstil ürünleri ve dikiş makinelerine el koydu.

İş yeri sahibine, kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan idari para cezası uygulanırken, atölye zabıta ekiplerince mühürlendi.