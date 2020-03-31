İstanbul'da kaçak üretilen tıbbi maskelere el konuldu - Son Dakika

İstanbul'da kaçak üretilen 3 bin tıbbi maske ile dikim makinelerine el konuldu.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor.

Polis ekipleri, 75. Yıl Mahallesi'nde bir atölyede hijyensiz ortamda kalite standartlarının altında tıbbi maske üretilerek piyasaya sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, kutular içerisindeki ve dikiş masalarındaki 3 bin maske ile maske yapımında kullanılan çok sayıda tekstil ürünü ve dikim makinelerine el koydu.

İş yeri sahibine, kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan idari para cezası uygulanırken, atölye zabıta ekiplerince mühürlendi.