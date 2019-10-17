İstanbul'da kaçak ürün operasyonu

Büyükçekmece'de bir depoya düzenlenen operasyonda, içeriğinde yasak madde bulunan cinsel performans artırıcı ürünler ile ham madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Tepecik Mahallesi'ndeki bir depoda, satışı yasak olan sildenafil ve sibutramin madde içeren cinsel performans artırıcı ürünler ile kilo aldıran ve zayıflatan hapların ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Depoya düzenlenen operasyonda, 255 bin sibutramin etken maddesi bulunan zayıflama içerikli çikolata, 58 bin cam şişe içerisinde sildenafil içerikli performans arttırıcı tablet, 50 kilogram jel, bin 615 sildenafil etken maddesi bulunan cinsel performans arttırıcı jel, bin 907 sildenafil etken maddesi bulunan performans arttırıcı damla ele geçirildi.

Olaya ilişkin depodaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin sahte sürücü belgesi kullandığı, dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik, hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma suçlarından emniyette kaydı olduğu tespit edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Bu arada, İstanbul polisinin bu yıl içinde düzenlediği operasyonlarda 8 milyon yasaklı ilaç ve ham madde ele geçirdiği bildirildi. Ele geçirilen bu 8 milyon yasaklı ilacın kentte son 10 yılda ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.