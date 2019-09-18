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İstanbul'da kaçak yapıların yıkımına başlandı arnavuktöy

1 saat önce

Beykoz'daki yıkımda gerginlik çıktıHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Alper KORKMAZ - Çağrı ÇALIŞKAN - Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - İSTANBUL'da bir çok ilçede kaçak yapıların yıkımına başladıİstanbul Valiliği, devlet ormanlarında 2017'den sonra usulsüz yollarla yapılan 315 muhtelif cinste kaçak...

İstanbul'da kaçak yapıların yıkımına başlandı arnavuktöy, System.String[]

Beykoz'daki yıkımda gerginlik çıktı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Alper KORKMAZ - Çağrı ÇALIŞKAN - Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - İSTANBUL'da bir çok ilçede kaçak yapıların yıkımına başladı

İstanbul Valiliği, devlet ormanlarında 2017'den sonra usulsüz yollarla yapılan 315 muhtelif cinste kaçak yapının yıkılacağını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce 31.12.2017 tarihinden sonra yapıldığı tespit edilen 315 kaçak yapının, 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. Maddesi gereğince bulunduğu yer belediyesince yıkılması için 14 ilçemizin belediye başkanlığına bildirimde bulunulmuştur. Valiliğimizin koordinasyonunda; Arnavutköy, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Kağıthane, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şile ve Ümraniye ilçelerimizdeki kaçak yapıların yıkılması amacıyla belediyelerimizce oluşturulan yıkım ekiplerine valiliğimizce görev sorumluluk alanlarına göre Jandarma ve Polis ekipleri görevlendirilerek her türlü güvenlik desteği sağlanmış ve gerekli bütün önlemler alınmıştır" denildi. Valiliğin açıklamasının ardından Beykoz ve Arnavutköy'de kaçak yapılar yıkılmaya başladı. Gergin geçen yıkım havadan da görüntülendi.

İstanbul, Beykoz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:00 Kaynak: DHA
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İstanbul Valiliği açıkladı: Ormanlara yapılan 315 kaçak yapı yıkılacak
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