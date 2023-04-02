İSTANBUL'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU 115 MİLYON DEĞERİNDE ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU 115 MİLYON DEĞERİNDE ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

02.04.2023 22:48

İSTANBUL'da 13 ilçede yapılan operasyonlarda ülkeye yasa dışı yollarla getirilen ve piyasa değeri yaklaşık 115 milyon lira olan 9 bin 590 cep telefonu, 236 ziynet eşyası, 496 gram pırlanta ve 143 bin 974 çeşit ürün ele geçirildi.

İSTANBUL'da 13 ilçede yapılan operasyonlarda ülkeye yasa dışı yollarla getirilen ve piyasa değeri yaklaşık 115 milyon lira olan 9 bin 590 cep telefonu, 236 ziynet eşyası, 496 gram pırlanta ve 143 bin 974 çeşit ürün ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirerek haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik Ocak, Şubat ve Mart aylarında operasyon düzenledi. Kartal, Bağcılar, Eyüp Sultan, Fatih, Şişli, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bayrampaşa, Pendik, Bahçelievler, Kağıthane ve Arnavutköy'de iş yeri ve depo olarak faaliyet yürüten 22 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 63 şüpheli yakalandı. Ekiplerin yaptığı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 115 milyon lira olan; 9 bin 590 adet cep telefonu, 236 adet ziynet eşyası, 496 gram pırlanta ve 143 bin 974 çeşit ürün ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
İSTANBUL'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU 115 MİLYON DEĞERİNDE ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ İSTANBUL'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU 115 MİLYON DEĞERİNDE ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ Çifte vatandaşlar sandık başına gitti Çifte vatandaşlar sandık başına gitti BURSA'DA BULGARİSTAN SEÇİMLERİ İÇİN SANDIĞA GİTTİLER BURSA'DA BULGARİSTAN SEÇİMLERİ İÇİN SANDIĞA GİTTİLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU 115 MİLYON DEĞERİNDE ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
22:51 Fazıl Say sinir krizi geçirdi: Ali Koç hemen gidiyorsun, çabuk bavulunu topla
22:37 BM Sıfır Atık Zirvesi'ne katılan Emine Erdoğan'a "başkanlık" teklifi: Bu fırsatı değerlendirmek için elimizden geleni yapacağız
22:30 Son Dakika: Kadıköy'de tarihi zafer! Beşiktaş 10 kişi kaldığı derbide Fenerbahçe'yi geriden gelip 4-2 mağlup etti
22:16 Tüm stat inledi! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde istifa tezahüratları
22:06 Stat buz kesti! Enner Valencia'nın penaltı vuruşu sonrası herkes dondu kaldı
21:48 Ortalık yangın yeri! Arda Güler'in penaltı pozisyonu gündemi yerinden oynattı
21:45 Saç baş yoldurdu! Enner Valencia'nın kaçırdığı golü görenler gözlerine inanamadı
21:41 Batman güçlü milletvekillerine ihtiyaç duyuyor
21:36 Derbinin devre arasında Beşiktaş'tan zehir zemberek açıklama: Manuel zekanın ürünü
21:20 Beşiktaş savunmasına bela oldu! Arda Güler yoktan var edip golü hazırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2023 23:04:33. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU 115 MİLYON DEĞERİNDE ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement