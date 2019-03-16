Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu

İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu

1 saat önce

İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık kanuna muhalefet ve kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması suçlarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, Bağcılar, Bayrampaşa ve Fatih'te 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 285 bin 962 cinsel performans arttırıcı ilaç, 405 cep telefonu, bin 734 parfüm, 43 kol saati ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında, adli işlem başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:41 Kaynak: AA

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