Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu

İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu

1 saat önce

İSTANBUL'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
İSTANBUL'da kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu ve Maltepe'de 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 425 litre elektronik sigara likiti, 12 bin 585 adet likit, 110 elektronik sigara, 2 bin 322 elektronik sigara parçası, 4 bin 982 elektronik sigara ve içki şişesi, 422 bin 800 içki kapağı, 400 içki etiketleri, 8 kilo 750 gram keratin, 370 saç kremi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:14 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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