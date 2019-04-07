Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu

İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu

56 dakika önce

Büyükçekmece'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
Büyükçekmece'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün mamulü ve sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Büyükçekmece'de bir iş yerine baskın düzenledi.

Operasyonda 26 bin 400 kutu içerisinde 5 milyon 280 bin makaron ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, adli işlem başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:58 Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Büyükçekmece, Güncel
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