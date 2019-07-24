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İstanbul'da kaçakçılık operasyonu

35 dakika önce

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda ele geçirilen yüklü miktarda kaçak sigara, puro ve tütüne el konuldu.

İstanbul'da kaçakçılık operasyonu, System.String[]
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda ele geçirilen yüklü miktarda kaçak sigara, puro ve tütüne el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 15-18 Temmuz tarihleri arasında, Küçükçekmece ve Fatih ilçelerinde, metruk binalar ve hanlarda saklanan kaçak tütün ürünlerine yönelik operasyonlar yapıldı.
Çalışmalar kapsamında, 7 bin 850 gümrük kaçağı sigara, 10 bin gümrük kaçağı puro, 30 kilogram gümrük kaçağı tütün, 850 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 10 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi, 3 araca da el konuldu.
Operasyonlarda, Mehmet Hanefi G. (29), Murat T. (52), Kemal A. (39), Mustafa T. (39) ve Şirin D. (34) gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.
Şüphelilerin kargo acenteleri ile anlaştığı, diğer illerden getirdikleri kaçak sigaralara yasal kargo görünümü verdikleri ve paketlerin üst kısmını da kumaş parçaları ile kapatarak gizlemeye çalıştıkları ileri sürüldü.
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:32 Kaynak: AA
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