İstanbul'da kaçakçılık operasyonu

İstanbul'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bin 620 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Eylül'de Üsküdar ile Fatih'te belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda Uzak Doğu ülkelerinden ve Çin'den getirildiği belirlenen bin 620 elektronik sigara ile 10 bin 250 elektronik sigaranın yedek parçası ele geçirildi.

Adreslerde bulunan Ahmet Ş. (64) ve Celil Ş. (31) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, kaçakçılık kanununa muhalefetten adli işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.