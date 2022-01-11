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İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

11.01.2022 08:08
İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Fatih ve Bağcılar'da gümrük kaçağı cinsel içerikli malzemeler ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Fatih ve Bağcılar'da gümrük kaçağı cinsel içerikli malzemeler ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Bağcılar'da gümrük kaçağı cinsel içerikli malzemelerin ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İki ilçedeki 1 imalathane, 2 depo ve 1 kargo firmasında yapılan operasyonda, 404 bin 456 cinsel performans artırıcı ilaç (macun, çikolata, damla ve stick jel), 1500 kilogram cinsel performans artırıcı macun, 5 dolum makinesi, 1 ambalaj makinesi olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan cinsel içerikli malzeme ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaçakçılık, İstanbul, Bağcılar, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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