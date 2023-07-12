Ünlü gazetecinin oğlunun cesedi, Bayrampaşa'da bir evdeki derin dondurucuda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü gazetecinin oğlunun cesedi, Bayrampaşa'da bir evdeki derin dondurucuda bulundu

12.07.2023 23:31

İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü kaçırılan 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi Bayrampaşa'da bir evde derin dondurucuda bulundu. Polis olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği bir kişiyi gözaltına aldı. Ailenin eski bir çalışanı olduğu öğrenilen şüphelinin perşembe günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü kaçırılan 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi Bayrampaşa'da bir evde derin dondurucuda bulundu. Polis olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği bir kişiyi gözaltına aldı. Ailenin eski bir çalışanı olduğu öğrenilen şüphelinin perşembe günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

PAZARTESİ GÜNÜ KAÇIRILMIŞTI

İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar, kimliği meçhul kişiler tarafından kaçırıldı. Ailenin müracaatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

CESEDİ DERİN DONDURUCUDA PARÇALANMIŞ HALDE BULUNDU

Polis kaçırılan genci bulabilmek için seferber olurken, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliğinde sorguya alınan şüphelinin söylediği adreslere 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ı bulabilmek için ard arda baskınlar yapıldı. Bayrampaşa'da bir eve yapılan baskın ve ardından yapılan aramada Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi evdeki derin dondurucunun içinde parçalara ayrılmış şekilde bulundu.

Polis evde yaptığı incelemede Muhammed Nuh Kasadar'ın kaçırıldıktan kısa bir sonra öldürülerek derin dondurucuya konduğunu tespit etti. Ceset kesin ölüm sebebi ve saatinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ AİLENİN ESKİ BİR ÇALIŞANI

Öte yandan Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin ailenin eski bir çalışanı olduğu belirtildi. Poliste yapılan sorgusunda sürekli çelişkili ifadeler veren şüphelinin dengesiz hareketler sergilediği öğrenildi. Şüphelinin perşembe günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

"TEK DEĞİL PARÇA PARÇA ÇIKARILDI"

Bir mahalle sakini, "Sabah 06.30 polisler geldi. Polis arkadaşlar buradan cesedi çıkardı. Bir tane de derin dondurucu çıkardılar. Herhalde ceset parçalanmış. Tek değil parça parça çıkarıldı" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Bayrampaşa, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü gazetecinin oğlunun cesedi, Bayrampaşa'da bir evdeki derin dondurucuda bulundu - Son Dakika


Son Dakika
23:00 Arda Güler'in Real Madrid'e transferi NATO zirvesinde de gündeme geldi
22:56 Arda Güler'in Real Madrid'e transferi NATO zirvesinde de yankı buldu
22:55 Ünlü gazetecinin oğlunun cesedi, Bayrampaşa'da bir evdeki derin dondurucuda bulundu
22:53 Günlerdir aranan ünlü gazetecinin oğlunun cesedi, bir evdeki derin dondurucuda parçalanmış halde bulundu
22:32 Meksika'da polis aracına bombalı saldırı: 6 ölü, 12 yaralı
22:30 Meksika'da isimsiz ihbara giden araca bombalı saldırı! 6 polis öldü, 12 polis yaralandı
22:30 ABD Başkanı Biden'dan videolu Erdoğan mesajı: Türkiye tarihi bir anlaşmaya vardı
22:26 ABD Başkanı Biden'dan videolu Erdoğan mesajı: Cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz
21:47 Fenerbahçe, Kızılyıldız'a 3-1 mağlup oldu
21:44 Fenerbahçe, Kızılyıldız'a 3-1 mağlup oldu! Gergin geçen maçta İsmail Kartal kırmızı kartla atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2023 23:44:03. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü gazetecinin oğlunun cesedi, Bayrampaşa'da bir evdeki derin dondurucuda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement