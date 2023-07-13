İstanbul'da Kaçırılan Gencin Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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İstanbul'da Kaçırılan Gencin Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

13.07.2023 14:53

İstanbul'da kaçırıldıktan sonra iple boğularak öldürülen ve parçalara ayrılmış cesedi derin dondurucuda bulunan Muhammet Nur Kasadar'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Ailenin eski bir çalışanı olan Hakan Ö., polise verdiği ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı. Fidye isteyen şüpheli, polis tarafından yakalandı ve suçunu itiraf etti. Cesedin bulunduğu evde yapılan aramada talihsiz gencin parçalanmış cesedi bulundu.

İstanbul'da kaçırıldıktan sonra iple boğularak öldürülen ve parçalara ayrılmış cesedi derin dondurucuda bulunan 19 yaşındaki Muhammet Nur Kasadar'ın katil zanlısı adliyeye sevk edildi. Ailenin eski bir çalışanı olan Hakan Ö.'nün poliste verdiği ifadesinde işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlattı. Mustafa Kasadar'ı iple boğarak öldürdükten sonra, banyoda parçalara ayırdığını ve iki ayrı derin dondurucuya koyduğunu anlatan Hakan Ö.'nün daha sonra aileyi arayarak fidye istediği öğrenildi.

İfadesi ortaya çıktı! Gazetecinin oğlunu katleden zanlı, 40 bin dolarlık fidyeyi cinayetin ardından istemiş

40 BİN DOLAR FİDYE İSTENDİ, 70 BİN LİRAYA ANLAŞILDI

İstanbul'da 11 Temmuz polise başvuran Milli gazete yazarı Mustafa Kasadar, bir gündür haber alamadıkları oğlu Muhammet Nur Kasadar'la ilgili telefonla arayan bir kişinin 40 bin dolar fidye istediğini söyleyerek yardım istedi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada operasyon başlatıldı. Polis, aileden fidye isteğini kabul etmiş gibi yaparak pazarlık etmesini istedi. Polisin gözetiminde yapılan görüşmelerde, arayan kişiyle pazarlık sonucu 70 bin lira karşılığında anlaşıldı.

İfadesi ortaya çıktı! Gazetecinin oğlunu katleden zanlı, 40 bin dolarlık fidyeyi cinayetin ardından istemiş

2 YIL ÖNCE İŞTEN AYRILDIĞI VE TAKSİCİLİK YAPTIĞI BELİRLENDİ

Sultangazi ilçesinde bir parkta verilen buluşma yerinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri aldı. Fidye için gelen şüpheli Hakan Ö. polis ekipleri tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınan Hakan Ö. önce suçlamaları kabul etmezken, daha sonra işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlatarak suçunu itiraf etti. Şüphelinin daha önceden ailenin yanında çalıştığı, yaklaşık 2 yıl önce işten ayrıldığı ve taksicilik yaptığı belirlendi. Şüphelinin gösterdiği Bayrampaşa'daki evde yapılan aramada talihsiz gencin derin dondurucular içinde parçalanmış cesedi bulundu.

İfadesi ortaya çıktı! Gazetecinin oğlunu katleden zanlı, 40 bin dolarlık fidyeyi cinayetin ardından istemiş

"AİLESİNİN HAKKIMI YEDİĞİNİ SÖYLEDİĞİMDE TARTIŞMA ÇIKTI"

Gasp Büro Amirliğinde ifade veren şüphelinin 10 Temmuz 2023 tarihinde buluştuklarını anlatan Hakan Ö.'nün 'Onunla buluştuk. Bir süre dolaştık. Bir lokantada yemek yedikten sonra nargile içmek için benim evime geldik. Orada konuşurken, eski konular açıldı. Ailesinin benim hakkımı yediğini söylediğimde aramızda tartışma çıktı" dediği öğrenildi.

İfadesi ortaya çıktı! Gazetecinin oğlunu katleden zanlı, 40 bin dolarlık fidyeyi cinayetin ardından istemiş

"BANYOYA TAŞIYARAK BIÇAKLARLA KESTİM"

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü iddia eden Hakan Ö.'nün 'Bir anlık öfkeyle onu iple boğarak öldürdüm. Kendimi kaybetmişim. Kendime geldiğinde öldüğünü fark ettim. Sonra cesetten nasıl kurtulacağımı düşündüm. Cesedi parçalamaya karar verdim. Banyoya taşıyarak onu evde bulunan bıçaklarla kestim ve evde bulunan iki derin dondurucuya yerleştirdim" dediği kaydedildi.

İfadesi ortaya çıktı! Gazetecinin oğlunu katleden zanlı, 40 bin dolarlık fidyeyi cinayetin ardından istemiş

"AMACIM ALDIĞIM PARAYLA ORTADAN KAYBOLUP KAÇMAKTI"

Fidye istemeye cinayetten sonra karar verdiğini anlatan Hakan Ö.'nün 'Aileyi arayarak para istedim. Amacım aldığım o para ile ortadan kaybolup kaçmaktı. Ancak polis beni yakaladı" dediği belirtildi. Daha önceden iki suç kaydı olduğu öğrenilen Hakan Ö. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
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Mustafa Kasadar, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kaçırılan Gencin Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Kaçırılan Gencin Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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