İstanbul'da kademeli mesai başladı - Son Dakika

İstanbul'da kademeli mesai başladı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İlkay DİKİCİ-İSTANBUL-DHA İstanbul'da, koronavirüsle mücadele kapsamında kademeli mesai uygulaması bugün başladı.

İstanbul'da kademeli mesai başladı, System.String[]

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İlkay DİKİCİ-İSTANBUL-DHA İstanbul'da, koronavirüsle mücadele kapsamında kademeli mesai uygulaması bugün başladı. Saat 07: 00 ile 09: 00 arasında başlayacak mesai ile toplu taşımadaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul Valiliği tarafından yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların toplu taşıtlarda oluşturduğu yoğunluğu önlemek amacıyla kademeli mesai saati uygulamasına geçildi.  Haftanın ilk iş gününde kademeli mesai ve esnek çalışma uygulamasına geçişin ardından Altunizade metrobüs durağında kısmi bir yoğunluk görüntülendi.

Yoğunluğun devam ettiğini söyleyen Ahmet Mumcu "Benim mesaimde hiçbir değişiklik yok aynı saatte başlıyorum. Saat 09.00'da iş başı yapacağım. Yoğunluk devam ediyor. Hala ayakta yolcu almaya devam ediyorlar" diye konuştu. Alınan kararın yerinde olduğunu söyleyen Yasin Erkoç "Şu anda pek bir değişiklik görmedim ama alınan tedbir kararını olumlu buluyorum " diye konuştu. Halil Tunç isimli yolcu "Şu anda oldukça sakindi ama sabah seferlerde yoğunluk nasıldı bilmiyorum. Yoğunluk azalacaksa alınan kararı olumlu buluyorum. Maske ve mesafe kuralına uyduklarını gördüm vatandaşların. Uymayanlara da vatandaşlar uyarı da bulunuyor" dedi.Altunizade metrobüs durağı drone ile havadan da görüntülendi.


Cengiz Çoban, İstanbul, Kamera, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 10:10 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da kademeli mesai başladı - Son Dakika

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