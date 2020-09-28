İstanbul'da kademeli mesai uygulaması başladı - Son Dakika

İstanbul'da kademeli mesai uygulaması bugün başladı. Uygulama ile toplu taşımada yoğunluğun azaltılması hedefleniyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında toptu taşıma araçlarındaki yoğunluğu azaltılması için alınan "kademeli mesai uygulaması" kararı bugün itibariyle başladı.

Uygulamaya göre Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda mesai 07.00, 08.00 ve 09.00 saatlerinde 3 grup halinde olacak.

Belediyelerde ise mesai 08.00'de başlayacak ve 16: 30'da sona erecek. Sağlık çalışanları ise mesaiye 08.30'da başlayacak ve 16: 30'da bırakacak. Diğer kamu kurumlarında ise mesai saati 09.00 - 16.30 arası olacak.

(İHA)