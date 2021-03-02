Ümraniye ve diğer ilçelerde restoran, pastanelerde dün akşam alınan karar sonrası iş yerlerindeki masa ve sandalyeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenledi. Müşterilerine kavuşmayı bekleyen işletme sahipleri karardan sonra mutluluklarını dile getirdi.
MÜŞTERİMİZE HASRET KALDIK
Restoran sahibi Emre Samancı "Bugün bu saat itibaren bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Müşterimizi ağırlamaya hazırız. Müşterimize baya hasret kaldık ve özledik. Müşterimizin gelmelerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Restoranımız da önlem olarak, ilk önce yüzde 50 kapasitesi çalışmak üzere restoranın içerisindeki masa düzeni ayarladık. Dezenfektan ve gerekli sarf malzemelerimizi ayarladık. Çok heyecanlıyız. Uzun aradan sonra müşterimize kavuşacağız" dedi.
Kaynak: DHA
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