İstanbul'da kademeli normalleşme: iş yerleri geceden hazırlık yaptı-2(Ümraniye) - Son Dakika

İstanbul'da kademeli normalleşme: iş yerleri geceden hazırlık yaptı-2(Ümraniye)

02.03.2021 06:47
İstanbul'da kademeli normalleşme: iş yerleri geceden hazırlık yaptı-2(Ümraniye), System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası, koronavirüste 'kademeli normalleşme' kararlarını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası, koronavirüste 'kademeli normalleşme' kararlarını açıkladı. Buna göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının düşük ve orta riskli illerde tamamen, yüksek ve çok yüksek riskli illerde de sadece cumartesi günü kaldırıldığı, restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, kıraathane, pastane, çay bahçesi gibi yerlerin ise çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde elli kapasite ile sürdürebileceği bildirildi. İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bazı iş yeri sahiplerinin geceden hazırlıklarını yaptığı görüldü.

Ümraniye ve diğer ilçelerde restoran, pastanelerde dün akşam alınan karar sonrası  iş yerlerindeki masa ve sandalyeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenledi. Müşterilerine kavuşmayı bekleyen işletme sahipleri karardan sonra mutluluklarını dile getirdi.

MÜŞTERİMİZE HASRET KALDIK

Restoran sahibi Emre Samancı "Bugün bu saat itibaren bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Müşterimizi ağırlamaya hazırız. Müşterimize baya hasret kaldık ve özledik. Müşterimizin gelmelerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Restoranımız da önlem olarak, ilk önce yüzde 50 kapasitesi çalışmak üzere restoranın içerisindeki masa düzeni ayarladık. Dezenfektan ve gerekli sarf malzemelerimizi ayarladık. Çok heyecanlıyız. Uzun aradan sonra müşterimize kavuşacağız" dedi.


- İstanbul
İstanbul'da kademeli normalleşme: iş yerleri geceden hazırlık yaptı-2(Ümraniye)
İstanbul'da kademeli normalleşme: iş yerleri geceden hazırlık yaptı-2(Ümraniye)
İstanbul'da kademeli normalleşme: iş yerleri geceden hazırlık yaptı-2(Ümraniye)
İstanbul'da kademeli normalleşme: iş yerleri geceden hazırlık yaptı-2(Ümraniye)
İstanbul'da kademeli normalleşme: iş yerleri geceden hazırlık yaptı-2(Ümraniye)

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da kademeli normalleşme: iş yerleri geceden hazırlık yaptı-2(Ümraniye) - Son Dakika


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