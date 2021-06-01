Erzincan'da kademeli normalleşme kapsamında işletmeler müşteri kabul etmeye başladı - Son Dakika

Erzincan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) kapsamında kademeli normalleşmeyle yeniden açılan restoran, kafeler ve çay ocakları müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı kademeli normalleşme koşulları çerçevesinde bugün itibarıyla yeme-içme yerleri 07.00'den itibaren müşteri kabul ediyor. Geceden hazırlıklarını tamamlayan esnaf, belirlenen kurallara göre sabah saatlerinde müşterilerini kabul etti.

Erzincan'da faaliyet gösteren lokanta, restoran ve kafe sahipleri, 13 Nisan'dan beri paket servis ve gel-al yöntemiyle yürüttükleri hizmetlerini uzun bir aranın ardından işletmelerinde verecek olmaktan memnun.

Restoran ve kafeler akşam saat 21.00'e kadar hizmet verebilecek. - ERZİNCAN