Metroda kadınları ekmek bıçağıyla tehdit eden zanlıdan akılalmaz ifade: Beni tahrik ettiler - Son Dakika
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Metroda kadınları ekmek bıçağıyla tehdit eden zanlıdan akılalmaz ifade: Beni tahrik ettiler

27.09.2022 15:23

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosundaki iki kadın yolcuyu bıçak çekip tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan Emrah Yılmaz, mahkemede, "Karşı taraf beni tahrik etti" şeklinde ifade verdi. Metroda kadınlara ekmek bıçağı çektiği görüntüler çok konuşulan zanlı 18 yıl 3 aya kadar hapisle yargılanıyor.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan Emrah Yılmaz katıldı. Duruşmada, müştekiler Nilgün Mihdiye Damgacı ve Senanur Damgacı ile taraf avukatları da hazır bulundu. Sanık Emrah Yılmaz, olayı kendisinin değil darp ettiği kadınlardan birinin çıkardığını iddia etti.

"KARŞI TARAF BENİ TAHRİK ETTİ"

Sanık Emrah Yılmaz savunmasında, olayın başını gösteren görüntülerin olmamasından dolayı kendisinin yaptığı şikayetin değerlendirilmediğini söyledi. Olayı kendisinin başlatmadığını savunan Yılmaz, "Müştekilerden birisi çıkardı. Olayın içerisinde ben darp edildim. Öfke kontrolümü kaybettim. Hakaret ve tehditlerde bulunmuşum. Yaptığımın ayıp olduğunun farkındayım ancak kontrolümü kaybettim. Karşı taraf beni tahrik etti. Tekme attı. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı isterim." şeklinde savunma yaptı.

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18 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın, "kasten yaralama", "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "alenen hakaret", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "silahlı tehdit" suçlarından 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

"KÜFÜR ETMEDİM KABA KONUŞTUM"

Mütalaaya karşı söz alan sanık Yılmaz, önceki savunmalarını tekrar ettiğini, başka bir diyeceği ve delilinin olmadığını belirterek, "Ben Azize Nur'la diyalog halindeyken ona küfür etmedim. Kaba konuştum. Bunu savcılık makamı da bilmesine rağmen 'hakaret' ettiği iddiasında bulunmuştur. Ben ilk etapta kimseye hakaret etmedim. Tahrik altında hakaret ettim. Mütalaayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı. Duruşma, tarafların mütalaaya karşı beyanlarını hazırlaması için ertelendi.

BAŞKA SUÇTAN ARANIYORDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Emrah Yılmaz'ın, 24 Kasım 2021'de Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda tartıştığı Senanur ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekip hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği aktarılıyor. İddianamede, Emrah Yılmaz'ın "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "basit yaralama", "hakaret", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından 18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Sanık Emrah Yılmaz'ın olay öncesinde başka bir suçtan arandığı ve bu suçtan tutuklu olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metroda kadınları ekmek bıçağıyla tehdit eden zanlıdan akılalmaz ifade: Beni tahrik ettiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Metroda kadınları ekmek bıçağıyla tehdit eden zanlıdan akılalmaz ifade: Beni tahrik ettiler - Son Dakika
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