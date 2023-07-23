İstanbul'da kadını döven maganda, engel olmak isteyenlere küfürler yağdırdı - Son Dakika
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İstanbul'da kadını döven maganda, engel olmak isteyenlere küfürler yağdırdı

23.07.2023 16:12

İstanbul'un Piri Reis Mahallesi'nde bir kadını öldüresiye döven maganda, olaya müdahale etmek isteyen vatandaşlara küfürler savurdu. Şahıs, baygın haldeki kadını arabaya bindirerek kaçtı. Olayın görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul'da sokak ortasında öldüresiye dövdüğü kadını kanlar içinde bırakan maganda, engel olmak isteyen vatandaşlara küfürler yağdırdı. Şahıs baygın haldeki kadını sürükleyerek arabaya bindirirken, yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı.

KADIN BAYILDI

Sabah saatlerinde Piri Reis Mahallesi'nde iddiaya göre bir kadınla tartışan maganda, kadını döverek bayılttı. Kanlar içinde sokak ortasında yatan kadını gören vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Vatandaşların seslenmesine kızan şüpheli şahıs küfür etmeye başladı.

İstanbul'da kadını öldüresiye döven maganda olaya müdahale etmeye çalışan vatandaşlara küfür etti

"SİZİN İÇİN DE GELECEĞİM" DİYEREK TEHDİT ETTİ

"Yarın sabah sizin için geleceğim" diyerek tehditler savuran şahıs, baygın kadını sürükleyerek arabaya bindirdi. Yaşanan korku dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Kamil Toygar : Adamın konuşmasından belli zaten eğitim seviyesi ve yetiştiği kültür kadınların en sevdiği erkek karakteri türü. illegal işlerden kazanılmış para aklanılmak için turizm bölgelerine yatırım yapılır şehire yerleşirler parası ve malı için zıplayan kadınlar çok olur. Sonuçta böyle olur. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: Adam sizin içinde geri geleceğim demiş...eeee şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz. Esas suç kadınlarda adam gibi adamla bulunmak size elektrik vermiyor ki bu tiplerin oyuncağı oluyorsunuz... Sizin hayat anlayışınız bu tip elektriklenmelere gebe... Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da kadını döven maganda, engel olmak isteyenlere küfürler yağdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da kadını döven maganda, engel olmak isteyenlere küfürler yağdırdı - Son Dakika
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