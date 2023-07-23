İstanbul'da kadını döven maganda, engel olmak isteyenlere küfürler yağdırdı

Kamil Toygar :

Adamın konuşmasından belli zaten eğitim seviyesi ve yetiştiği kültür kadınların en sevdiği erkek karakteri türü. illegal işlerden kazanılmış para aklanılmak için turizm bölgelerine yatırım yapılır şehire yerleşirler parası ve malı için zıplayan kadınlar çok olur. Sonuçta böyle olur.