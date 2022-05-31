İstanbul'da kadının şüpheli ölümü: Kocası gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da kadının şüpheli ölümü: Kocası gözaltına alındı

31.05.2022 15:21
İstanbul'da kadının şüpheli ölümü: Kocası gözaltına alındı

Güngören'de bir kadın, 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Güngören'de bir kadın, 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Kadının kocasının gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay dün akşam saat 23.00 sıralarında Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 55 yaşındaki Saadet Polat, bilinmeyen bir nedenle 5. kattaki evinin penceresinden boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı. Polat hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saadet Polat ile eşi Hüseyin Polat'ın gün boyu tartıştıkları iddia edildi. İddialar üzerine Saadet Polat'ın eşi Hüseyin Polat'ın gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü öğrenildi. Hüseyin Polat'ın ifadesinde yaşanan tartışmanın ardından eşinin pencereden atladığını öne sürdüğü iddia edildi.

Komşuları o anları anlattı

Aynı mahallede esnaflık yapan Murat Yıldırım, "Aile içinde sabah saatlerinde başlayan tartışmadan dolayı kadının akşam kendini attığını duyduk. Ambulansı aradık 5 dakika içinde geldi. Müdahale yapıldı. Kadın hastanede hayatını kaybetmiş. Bağırmış ama asıl astarını evin içinde olmadığımız için göremedik. Kimse eşinin ne attığını görmedi" dedi.

Polat ailesinin yaşadığı apartmanda oturan Ömer Ertunç ise, "Biz yemek yiyorduk. Arkadan ses geldik. Baktık ki yerde yatıyordu. Peşinden oğlu ve eşi geldi. Kavgaya tutuştular. Oğlu babasına saldırdı. Polis geldi babasını aldı. Oğlunu sakinleştirdi. Kadının düştüğü taraftan kendisinin düşmediği belli aslında. Kadın hiç bağırmadı" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul'da kadının şüpheli ölümü: Kocası gözaltına alındı
İstanbul'da kadının şüpheli ölümü: Kocası gözaltına alındı
İstanbul'da kadının şüpheli ölümü: Kocası gözaltına alındı
İstanbul'da kadının şüpheli ölümü: Kocası gözaltına alındı

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Kaynak: İHA

Hüseyin Polat, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kadının şüpheli ölümü: Kocası gözaltına alındı - Son Dakika


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