İstanbul'da kadınların görüntülerini gizlice çeken yabancı uyruklu kişi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da kadınların görüntülerini gizlice çeken yabancı uyruklu kişi yakalandı

08.05.2022 01:01
İstanbul'da kadınların görüntülerini gizlice çeken yabancı uyruklu kişi yakalandı

İstanbul Bağcılar'da kadınların görüntülerini gizlice kaydederek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

İstanbul Bağcılar'da kadınların görüntülerini gizlice kaydederek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklu bir kişinin, kadınların görüntülerini gizlice videoya çekip sosyal medya hesabından paylaştığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı. Kimlik bilgileri tespit edilen Pakistan uyruklu B.A. (30) Bağcılar'da yakalandı.

Şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçuna ilişkin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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Bağcılar, İstanbul, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da kadınların görüntülerini gizlice çeken yabancı uyruklu kişi yakalandı - Son Dakika


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