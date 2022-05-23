İstanbul'da kadınların görüntüsünü çekip paylaşan yabancı uyruklu kişi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da kadınların görüntüsünü çekip paylaşan yabancı uyruklu kişi yakalandı

23.05.2022 18:49

İstanbul'da kadınların görüntülerini gizlice çekerek, sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da kadınların görüntülerini gizlice çekerek, sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan'da yabancı uyruklu bir kişinin kadınların görüntülerini izinsiz çekerek, sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada kimlik bilgileri tespit edilen Pakistan uyruklu T.H, Topçular Mahallesi'ndeki iş yerinde yakalandı.

Şüpheli, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçuna ilişkin işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi geri gönderme merkezine teslim edilecek.

Şüphelinin yakalandığı iş yerine de kaçak işçi çalıştırmaktan cezai işlem uygulandı.

İstanbul'da kadınların görüntüsünü çekip paylaşan yabancı uyruklu kişi yakalandı
İstanbul'da kadınların görüntüsünü çekip paylaşan yabancı uyruklu kişi yakalandı
İstanbul'da kadınların görüntüsünü çekip paylaşan yabancı uyruklu kişi yakalandı
İstanbul'da kadınların görüntüsünü çekip paylaşan yabancı uyruklu kişi yakalandı

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eyüpsultan, İstanbul, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da kadınların görüntüsünü çekip paylaşan yabancı uyruklu kişi yakalandı - Son Dakika


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