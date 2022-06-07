İstanbul'da Kadınların Videolarını Çekip Yayınlayan 7 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da Kadınların Videolarını Çekip Yayınlayan 7 Kişi Tutuklandı

07.06.2022 16:35

İstanbul’da, sokakta kadınların gizlice görüntüsünü çekerek sosyal medyada yayınlayan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 19'u Pakistanlı olmak üzere yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 17'si sınır dışı edildi, 7 şüpheli ise tutuklandı.

İstanbul'da, sokakta kadınların gizlice görüntüsünü çekerek sosyal medyada yayınlayan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 19'u Pakistanlı olmak üzere yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 17'si sınır dışı edildi, 7 şüpheli ise tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, sokakta kadınların gizlice görüntüsünü çekip sosyal medya hesaplarında yayınlayan yabancı uyruklu şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 19'u Pakistan, 5'i diğer uyruklardan olmak üzere toplam 24 kişi, kaldıkları adreslerde gözaltına alındı.

Haklarında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'cinsel taciz', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'hayasızca hareketlerde bulunmak', 'Türkiye Cumhuriyeti kurum ve organlarını aşağılama', 'kişisel verilerin hukuka aykırı kayıt altına alınması ve hukuka aykırı yayınlanması' suçlarından işlem yapılan şüphelilerden 17'si sınır dışı edilirken 7 kişi ise adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 7 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da Kadınların Videolarını Çekip Yayınlayan 7 Kişi Tutuklandı
İstanbul'da Kadınların Videolarını Çekip Yayınlayan 7 Kişi Tutuklandı
İstanbul'da Kadınların Videolarını Çekip Yayınlayan 7 Kişi Tutuklandı
İstanbul'da Kadınların Videolarını Çekip Yayınlayan 7 Kişi Tutuklandı

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Kaynak: ANKA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kadınların Videolarını Çekip Yayınlayan 7 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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