İstanbul'da kafe ve restoranlar denetlendi - Son Dakika
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İstanbul'da kafe ve restoranlar denetlendi

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde gıda güvenliğini sağlamak ve farkındalığını artırmak amacıyla başlatılan denetim seferberliği kapsamında, İstanbul'un 39 ilçesinde gıda kontrol görevlileri restoran, pastane, kafe gibi toplu tüketim mekanlarını denetledi.

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Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde gıda güvenliğini sağlamak ve farkındalığını artırmak amacıyla başlatılan denetim seferberliği kapsamında, İstanbul'un 39 ilçesinde gıda kontrol görevlileri restoran, pastane, kafe gibi toplu tüketim mekanlarını denetledi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerde mutfak, depo gibi yerlerde hijyen, evrak ve sıcaklık kontrolleri yaptı.

Bakırköy'de denetimlere eşlik eden İstanbul İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Nazif Koca, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde farkındalık oluşturmak için denetim seferberliği başlatıldığını hatırlattı.

Koca, hafta başından beri süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, ekmek çeşitleri ve unlu mamuller satış yerleri ile okul kantinlerinin denetiminin yapıldığını anlattı.

Denetimlerin yıl boyu devam ettiğini vurgulayan Koca, "Bugün de tüketim yerlerinin denetimini yapıyoruz. Denetçilerimiz, kayıtların ardından tüketim yerlerinin genel hijyen kurallarına uygunluğunu kontrol ediyor." dedi.

Geçen yıl 113 bin denetim

Koca, İstanbul'da yaklaşık 47 bin 500 toplu tüketim mekanı olduğunu ifade ederek, "Bu toplu tüketim yerlerinde geçen yıl yaklaşık 113 bin denetim yapmışız." dedi.

İşletmelerin mekanlarında hijyen kurallarına dikkat etmek zorunda olduğunu vurgulayarak, tüketicilere şu uyarılarda bulundu:

"Bizim esas denetçilerimiz tüketicilerimiz. Tüketiciler, satış yerlerinde etiket bilgilerini kontrol etmeli, toplu tüketim yerlerinde de işletmenin hijyenine dikkat etmeli. Tüketiciler bizi Alo 174 ile uyarabilir. Alo 174, 7/24 açık. Bir telefon yeter. Herhangi bir şikayet konusunda gıda kontrolleri yapıyoruz. İstanbul'da bir işletmeye yılda en az iki kez denetim yapıyoruz. Ayrıca Alo 174 üzerinden gelen bir ihbarı değerlendirip tekrar denetime gidiyoruz."

Bakırköy, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:36 Kaynak: AA
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