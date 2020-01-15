İstanbul'da kafede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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İstanbul'da kafede çıkan yangın söndürüldü

1 saat önce

Ümraniye ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ümraniye ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Alemdağ Caddesi'ndeki bir kafetede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

İstanbul'da kafede çıkan yangın söndürüldü

Ümraniye, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:20 Kaynak: AA
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