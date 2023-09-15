İstanbul'da kafede silahlı çatışma: İsveç uyruklu 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da kafede silahlı çatışma: İsveç uyruklu 5 şüpheli tutuklandı

Son Güncelleme: 15.09.2023 11:32

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir kafede oturan İsveçli grup, motosikletle gelen 2 kişi ile silahlı çatışmaya girdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İsveçli 5 şüpheli tutuklanırken, 1 İsveçli için sınır dışı işlemleri başlatıldı. Motosikletli saldırganlar ise aranıyor.

İstanbul'da bir kafede oturdukları sırada motosikletli 2 kişi ile silahlı çatışmaya giren İsveç uyruklu 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Sarıyer Maslak Mahallesi'ndeki bir kafeye silahla ateş açılmasına ilişkin çalışma başlattı. Plakası henüz belirlenemeyen motosikletteki 2 zanlının iş yerine ateş açması sonucu kafedeki bir grubun da silahla karşılık verdiği belirlendi. Kafedeki grubun da daha sonra bir minibüsle kaçtığını belirleyen ekipler Sarıyer ve Başakşehir'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 6'sı İsveç uyruklu 7 kişiyi yakaladı.

ADRESLERİNDE SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin araç ve adreslerinde 3 ruhsatsız tabanca, havalı tüfek, 169 mermi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İsveç uyruklu 5 şüpheli tutuklandı. Zanlıların bindiği aracı kullanan Türk vatandaşı şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

1 İSVEÇLİ İÇİN SINIR DIŞI İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Yakalanan İsveç uyruklu bir kişi hakkında ise sınır dışı işlemleri başlatıldı. Bu arada silahlı çatışma sırasında yaralanan ve kafe müşterisi Azerbaycan uyruklu kişi hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralının tedavisi sürüyor. Motosikletten ateş açan 2 zanlı aranıyor.

Kaynak: AA

İstanbul, Sarıyer, İsveç, Suç, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kafede silahlı çatışma: İsveç uyruklu 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da kafede silahlı çatışma: İsveç uyruklu 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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