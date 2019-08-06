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İstanbul'da kafeterya sahibinin tartıştığı şahısa keserle saldırdığı anlar kamerada

2 saat önce

İstanbul'da kafeterya sahibinin tartıştığı şahısa keserle saldırdığı anlar kamerada Teşvikiye'de kafeterya sahibi rahatsızlık veren müşterisine keserle ile saldırarak yaraladıİSTANBUL - Şişli Teşvikiye'de bir kafeteryanın sahibi rahatsızlık verdiği için çıkmasını istediği şahsa, ağır küfür...

İstanbul'da kafeterya sahibinin tartıştığı şahısa keserle saldırdığı anlar kamerada
Teşvikiye'de kafeterya sahibi rahatsızlık veren müşterisine keserle ile saldırarak yaraladı
İSTANBUL - Şişli Teşvikiye'de bir kafeteryanın sahibi rahatsızlık verdiği için çıkmasını istediği şahsa, ağır küfür etmesi üzerine keser ile saldırdı. Tekme, yumruk ve tokatların havada uçuştuğu kavgada saldırıya uğrayan şahıs yaralanırken dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Şişli Teşvikiye Prof. Dr. Orhan Ersek Sokak üzerinde geçtiğimiz 12 Haziran'da saat 14.20 sıralarında meydana gelen olayda iş yeri sahibi Yılmaz A., iş yerine gelerek rahatsızlık verdiğini iddia ettiği Bimen Z.'ye çıkmasını söyledi. Bunun üzerine şahıs, Yılmaz A.'ya ağır küfürler ederek kafeteryadan çıkmadı. Daha sonra iş yeri sahibi cep telefonundan polis aramak istedi ancak şahıs hakaret etmeye devam etti.

İş yerinden çıkmayınca keserle saldırdı
Bunun üzerine sinirlenen Yılmaz A. eline aldığı keserle Bimen Z.'nin üstüne yürüdü. Yılmaz A.'nın üstüne geldiğini gören şahıs ile aralarında arbede çıktı. Tekme, yumruk ve tokatların havada uçuştuğu kavgada Yılmaz A. elindeki keserle şahsa defalarca vurdu. Aldığı darbelerin ardından Bimen Z. hızla kafeteryadan çıkarak uzaklaştı. Kavga nedeniyle kafeteryadaki masalar devrilirken, içerideki müşteriler ise koşarak kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olayın ardından Yılmaz A. Harbiye Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Bimen Z.'nin de ifadesinin alınmasının ardından Yılmaz A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Teşvikiye, İstanbul, Şişli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:27 Kaynak: İHA
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İstanbul'da kafeterya sahibinin tartıştığı şahısa keserle saldırdığı anlar kamerada
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