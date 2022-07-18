İstanbul'da kafeteryada kavga kamerada: Güreşçi gibi kavga edip hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler - Son Dakika
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İstanbul'da kafeteryada kavga kamerada: Güreşçi gibi kavga edip hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler

18.07.2022 10:21

İstanbul'da kafeteryada kavga kamerada: Güreşçi gibi kavga edip hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler Aksaray'da bir kafeteryada oturan iki grup alacak verecek meselesi yüzünden birbirine girdi.

İstanbul'da kafeteryada kavga kamerada: Güreşçi gibi kavga edip hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler

İSTANBUL - Aksaray'da bir kafeteryada oturan iki grup alacak verecek meselesi yüzünden birbirine girdi. Güreşir gibi kavga eden taraflar, bir süre sonra ayrılıp hiçbir şey olmamış gibi kafeteryadan çıkarak kayıplara karışırken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Kavga anları ise kameraya yansıdı.

Fatih Aksaray'da geçtiğimiz günlerde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir kafede oturan iki grup alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, gruptan bir şahıs, karşısındaki gence tokat atınca taraflar birbirine girdi.

Ortalık bir anda karıştı, kafe er meydanına döndü

Karşısında bulunan şahsın tokat attığı genç, güreşir gibi rakibini tutarak arkaya doğru attı. Bu sırada masada oturan arkadaşları araya girmek isteyince ortalık karıştı. Birkaç dakika süren kavganın ardından ayrılan taraflar, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi çantalarını alarak kafeden ayrıldı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Güreşçi gibi kündeye getirdi

Fatih Aksaray'da yabancı uyruklu şahıslar arasında yaşanan kavga anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, şahısların kavgaya tutuşup güreştikleri sırada arkadaşlarının ayırmaya çalıştığı daha sonra da ayrılan şahısların, çantalarını alarak hiçbir şey olmamış gibi kafeden çıkıp gittikleri görülüyor.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Aksaray, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kafeteryada kavga kamerada: Güreşçi gibi kavga edip hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da kafeteryada kavga kamerada: Güreşçi gibi kavga edip hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler - Son Dakika
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