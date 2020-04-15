İstanbul'da kahvehanede oyun oynayan 9 kişiye para cezası - Son Dakika

İstanbul'da kahvehanede oyun oynadıkları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri belirlenen 9 kişiye, idari para cezası uygulandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında kapalı bulunması gereken bir kahvehanenin açık olduğu ve oyun oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adreslere düzenlenen baskında, oyun oynayan ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 1'i iş yeri sahibi 9 kişiye, toplam 28 bin 620 lira idari para cezası kesildi.

İş yerinde yapılan aramada bulunan çok sayıda oyun kartı ve puluna el konuldu.

Söz konusu kahvehane, zabıta ekiplerince mühürlendi.