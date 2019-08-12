İstanbul'da kalanlar 'bayram etti'
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Drone ile Kız Kulesi ve Üsküdar görüntüleri Poyrazköy ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün havadan görüntüleri İSTANBUL - Kurban Bayramı'nda güzel havayı ve rahat trafiği fırsata çeviren İstanbullular, kıyılarda yoğunluk oluşturdu.
Drone ile Kız Kulesi ve Üsküdar görüntüleri Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 07:29 Kaynak: AA
Poyrazköy ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün havadan görüntüleri İSTANBUL - Kurban Bayramı'nda güzel havayı ve rahat trafiği fırsata çeviren İstanbullular, kıyılarda yoğunluk oluşturdu. Bayramın ikinci gününde yerli ve yabancı turistler, Poyrazköy Plajı'nı doldurdu.
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