İstanbul'da kalanlar 'bayram etti'

Drone ile Kız Kulesi ve Üsküdar görüntüleri Poyrazköy ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün havadan görüntüleri İSTANBUL - Kurban Bayramı'nda güzel havayı ve rahat trafiği fırsata çeviren İstanbullular, kıyılarda yoğunluk oluşturdu.

Drone ile Kız Kulesi ve Üsküdar görüntüleri

Poyrazköy ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün havadan görüntüleri İSTANBUL - Kurban Bayramı'nda güzel havayı ve rahat trafiği fırsata çeviren İstanbullular, kıyılarda yoğunluk oluşturdu. Bayramın ikinci gününde yerli ve yabancı turistler, Poyrazköy Plajı'nı doldurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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