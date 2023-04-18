İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma son yolculuğuna uğurlandı

18.04.2023 15:04
İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da kaldığı otelin 6. katından düşerek hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma, son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da kaldığı otelin 6. katından düşerek hayatını kaybeden İtalyan voleybolcu Julia Ituma, son yolculuğuna uğurlandı.

Ituma için Milano'da San Filippo Neri Kilisesi'nde düzenlenen törene, İtalya Spor Bakanı Andrea Abodi, Igor Gorgonzola Novara'dan takım arkadaşları, ailesi ve sevenlerinin katıldı. Julia Ituma'nın tabutu beyaz güllerle donatılırken, üzerine maç forması konuldu.

Cenaze töreninde sevenlerinin gözyaşlarını tutamadığı görülürken, takım arkadaşları Julia'nın ölümüne halen inanamadıklarını belirtti. Ituma'nın cenazesi, kiliseden alkışlarla uğurlandı.

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 mağlup olan Igor Gorgonzola'da oyuncu Julia Ituma, 13 Nisan'da sabaha karşı kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Ituma'ya İstanbul'da otopsi yapıldıktan sonra naaşı, 15 Nisan'da İtalya'nın Milano kentine getirilmişti.

Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak 8 Ekim 2004'te Milano'da dünyaya gelen 1.92 metre boyundaki Julia Ituma, İtalya'da gelecek vadeden voleybolculardan biri olarak gösteriliyordu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Barış Boyun Suç Örgütü Operasyonunda Gözaltına Alınanlardan 46'sı Tutuklandı Barış Boyun Suç Örgütü Operasyonunda Gözaltına Alınanlardan 46'sı Tutuklandı İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda 46 şüpheli tutuklandı İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda 46 şüpheli tutuklandı

Mehmet Kasapoğlu, İstanbul, Milano, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Son Dakika: Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi resmen başladı
16:03 Tekneyle gezen turistlerin dikkatini çekti, adaya giden ekipler bir kadının cansız bedenine rastladı
16:04 Ankaragücü Başkanı Koca, Fenerbahçe maçında kendisine rahatsızlık geçirten olayı anlattı: Çok öfkelendim
16:04 6 sezonluk Yasak Elma dizisinin final tarihi netleşti
15:59 Ankaragücü Başkanı Koca, Fenerbahçe maçında kendisine kalp spazmı geçirten olayı anlattı: Çok öfkelendim
15:58 6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinin final tarihi belli oldu
15:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Bakkala ekmek almaya bile gönderemeyeceğiniz birine ülkeyi emanet eder misiniz?
15:48 Polisten otomobile zarar veren şüphelinin evine baskın! Babasını öldürdüğü anlaşıldı
15:42 Polis, araçlara zarar veren şüphelinin evine gitti, babasını öldürdüğü ortaya çıktı
15:35 Ebru Şallı, 10 yaşındaki oğlunun ölümünün ardından yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden yüz felci geçirdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2023 16:48:47. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement