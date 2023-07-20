İstanbul'da Kaldırımda Yürüyen Kadınlara Tehlikeli Saldırı

İstanbul'da kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadını korkutan motosiklet sürücüsü kadınların üzerine motosikletini sürdü. O anlar kameraya yansıdı.

ÜZERLERİNE SÜRDÜ

Olay, İstanbul'da akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen iki motosikletli, kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadının üzerine motosikletini sürdü.

DÜŞTÜĞÜ NOT DAHA SKANDAL

İki kadını korkutan motosiklet sürücüsünden biri o anları internette paylaştı. Motosiklet sürücüsü görüntüyü, "Benim kaldırımda olmam suç değil, onların ülkemde olması suç" notuyla paylaştı.

İşte o paylaşım;