İstanbul'da Kaldırımda Yürüyen Kadınlara Tehlikeli Saldırı - Son Dakika
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İstanbul'da Kaldırımda Yürüyen Kadınlara Tehlikeli Saldırı

20.07.2023 18:37

İstanbul'da kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadını korkutan motosiklet sürücüsü, kadınların üzerine motosikletini sürdü. O anlar kameraya yansıdı. Saldırganın görüntüyü paylaşması üzerine olay büyük tepki çekti.

İstanbul'da kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadını korkutan motosiklet sürücüsü kadınların üzerine motosikletini sürdü. O anlar kameraya yansıdı.

ÜZERLERİNE SÜRDÜ

Olay, İstanbul'da akşam saatlerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen iki motosikletli, kaldırımda yürüyen iki çarşaflı kadının üzerine motosikletini sürdü.

DÜŞTÜĞÜ NOT DAHA SKANDAL

İki kadını korkutan motosiklet sürücüsünden biri o anları internette paylaştı. Motosiklet sürücüsü görüntüyü, "Benim kaldırımda olmam suç değil, onların ülkemde olması suç" notuyla paylaştı.

İşte o paylaşım;

Motosikleti çarşaflı kadınların üzerine sürdüler, o anları sosyal medyadan paylaştıkları not daha rezil
Kaynak: İHA
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Motosiklet, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kaldırımda Yürüyen Kadınlara Tehlikeli Saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Kaldırımda Yürüyen Kadınlara Tehlikeli Saldırı - Son Dakika
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