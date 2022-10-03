İstanbul'da kalorifer peteği hırsızları suçüstü yakalandı

-Petekleri önce çaldılar, sonra hurdacıya sattılar

İSTANBUL Güngören'de binanın dördüncü katında bulunan boş dairedeki kalorifer peteklerini çalarak hurdacıya satan şahıslar yakayı ele verdi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerinde yakalanan 1'i hurdacı 3 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Güngören Haznedar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir binanın boş olduğunu fark eden 1'i kadın 2 hırsız bir süre etrafta keşif yaptıktan sonra binaya girdi. Binadaki daire kapılarını açmaya çalışan hırsızlar dördüncü katta bulunan daireye girdi.

Polisten hırsızlara suçüstü

Petekleri sökümü sırasında çıkardıkları sesleri duyan bina sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri 1'i kadın 2 hırsızı ve hurdacı olan Kıymet A., Delil A., Recep Ç.,'yi hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri dairede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemeler sonrasında petekleri söken hırsızların daha önceden de hırsızlık suçlarından kayıtlarının olduğu öğrenildi. Şahıslar işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.