İstanbul'da kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulaması - Son Dakika

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İstanbul'da kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulaması
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kamu çalışanlarında serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kamu çalışanlarında serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini bildirdi.
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da, 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik' hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 11:00 Kaynak: AA
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