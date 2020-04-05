Son Dakika › Güncel › İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarda serbest kıyafet uygulaması - Son Dakika
İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarda serbest kıyafet uygulaması
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla kamu kurumu ve kuruluşlarda serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla kamu kurumu ve kuruluşlarda serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla, kamu kurum ve kuruluşlarda görevli personellerin daha kolay temizlenebilen kıyafetle görev yapması için serbest kıyafet uygulamasın geçildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'da, 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik' hükümleri saklı kalmak üzere; daha kolay temizlenebilen kıyafetlerle görev yapma imkanı için serbest kıyafet uygulamasına geçilmiştir." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 10:59 Kaynak: İHA
Son Dakika İstanbul'da karantinadan kaçan bir kişi gittiği Rize'de tüm binanın karantinaya alınmasına neden oldu İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi