İstanbul'da Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Engelli, Malul ve Hamile Personel ile 10 Yaş ve Altında Çocuğu Olanlar İdari İzinli Sayılacak - Son Dakika
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İstanbul'da Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Engelli, Malul ve Hamile Personel ile 10 Yaş ve Altında Çocuğu Olanlar İdari İzinli Sayılacak

07.02.2023 22:40
İstanbul'da Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Engelli, Malul ve Hamile Personel ile 10 Yaş ve Altında Çocuğu Olanlar İdari İzinli Sayılacak

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel ile 10 ve daha küçük yaşta çocuğu bulunanların yarın idari izinli sayılacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel ile 10 ve daha küçük yaşta çocuğu bulunanların yarın idari izinli sayılacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle idari izin kararı aldı. İstanbul Valiliği açıklaması şöyle:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'müzden bugün saat 20.00'de alınan son verilerine göre yarın İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve kuvvetli rüzgarla birlikte tipi beklendiği belirtilmiştir. Alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; sağlık kurumlarında görevli olanlar hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kadın personellerimizden 10 ve daha küçük yaşta çocuğu bulunanlar 8 Şubat 2023 Çarşamba günü herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır."

Kaynak: ANKA
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İstanbul'da Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Engelli, Malul ve Hamile Personel ile 10 Yaş ve Altında Çocuğu Olanlar İdari İzinli Sayılacak İstanbul'da Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Engelli, Malul ve Hamile Personel ile 10 Yaş ve Altında Çocuğu Olanlar İdari İzinli Sayılacak Depremde Enkaz Altındakileri Arayarak Dalga Geçen 2 Kişi Tutuklandı Depremde Enkaz Altındakileri Arayarak Dalga Geçen 2 Kişi Tutuklandı

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Engelli, Malul ve Hamile Personel ile 10 Yaş ve Altında Çocuğu Olanlar İdari İzinli Sayılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Engelli, Malul ve Hamile Personel ile 10 Yaş ve Altında Çocuğu Olanlar İdari İzinli Sayılacak - Son Dakika
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