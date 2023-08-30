İstanbul'da kamuya açık alanlarda alkol tüketimi yasaklandı mı? İşte Vali Gül imzalı yazının perde arkası

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İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla yayınlanan açıklama metninde halka açık deniz ve sahil kenarlarında, plaj, park, piknik ve mesire alanlarında alkol tüketiminin yasak olduğu vurgulandı. Ancak bu açıklama metni bazı yayın organlarında yasak yeni getirilmiş gibi servis edildi. Oysa meselenin aslı 2005 yılına dayanıyor.

2005 YILINDA YASAKLANDI

30 Mart 2005 tarihli 5236 sayılı kabahatler kanunuyla park, bahçe, mesire alanı gibi halka açık alanlarda alkol tüketimi yasaklandı. Bu kanunun ardından valilikler de zaman zaman belli alanlarda bu kanunu kullanarak yasaklar uygulamaya başladı. Bu kapsamda "toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla" uygulanmaya başlanan karar geçen zamanla sık sık delinmeye başlandı.

HATIRLATMA YAZISI YAYINLADI

Bu yasağın delinmesinin ardından Vali Gül, bir hatırlatma yazısı yayınlayarak denetimlerin sıklaştırılması ve yasağa uymayanlara kanunda belirtildiği üzere 617 TL cezai işlem uygulanması çağrısında bulundu.

İŞTE VALİ GÜL İMZALI O YAZI

Vali Gül imzalı yayınlanan yazıda "Alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmelerin dışında park, piknik ve mesire alanı, sahil bandı, plaj vb alanlarda çevrenin rahatsız edilmemesi, olumsuz görüntülerin oluşmasına mahal vermemek amacıyla alkol satışı ve tüketilmesinin önlenmesi bahsi geçen yerlerde emniyet/jandarma ve zabıta birimleri tarafından sorumluluk alanlarında etkin bir şekilde denetimlerin yapılarak asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan verilmemesi, Kanun, Yönetmelik ve Genel Emir hükümlerine uymayan kişiler ve işletmeler hakkında yasal işlem yapılması hususlarında konunun sıralı/sorumlu amirler ve yerel yönetimlerce titizlikle takip edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususu ilanen tebliğ olunur. Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim" ifadelerine yer verildi.