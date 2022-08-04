Araçta yapılan aramada bir şişme bot, 22 bidon içerisinde toplam 660 litre yakıt ve araç şoförünün üzerinde 4 bin lira para ele geçirildi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Yakası, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da kamyon kasasında 56 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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