 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Telefonundan canlı yayın yapan kamyon şoförü, jandarmaya böyle yakalandı - Son Dakika

Telefonundan canlı yayın yapan kamyon şoförü, jandarmaya böyle yakalandı

Son Güncelleme: 15.10.2023 11:15

İstanbul'da bir kamyon şoförü, seyir halindeyken telefonundan canlı yayın yaptı. İhbar üzerine bu yayını tespit eden jandarma sürücüyü durdurdu. Sürücüye tepki gösteren bir jandarma, "Bu kadar insanın canını hayatını riske attın." dedi. Şoför ise "Maşallah devletimizden bir şey kaçmaz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da seyir halindeyken bir sosyal medya platformundan canlı yayın yapan kamyonun şoförü, kendisini takip edip sosyal medyadan uyaran jandarma ekiplerince durduruldu. Şahıs hakkında işlem yapıldı.

"JANDARMA VAR" DİYEREK MESAJ GÖNDERMİŞLER

Kuzey Marmara Otoyolu'nda devriye görevi yapan İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, seyir halindeki bir kamyon şoförünün cep telefonu aracılığı ile sosyal medya platformundan canlı yayın yaptığı yönünde ihbar aldı. Yapılan araştırmada, söz konusu sürücü ve kullandığı aracı belirleyen jandarma ekibinden biri, TikTok isimli sosyal medya platformundaki canlı yayına bağlanarak şoföre, "Öndeki trafik jandarmasını takip et" ve "İlerde jandarma var" mesajlarını gönderdi.

İstanbul'da Kamyon Şoförü Canlı Yayın Yaparken Jandarma Tarafından Durduruldu

YASAL İŞLEM YAPILDI

Yapılan uyarıları dikkatte almayarak yoluna devam eden sürücü, jandarma ekiplerinin ileride kendisini beklediğini görünce canlı yayını sonlandırdı. Jandarma ekiplerince durdurulan kargo firmasına ait kamyon sürücüsünün aynı platform üzerinden daha önce de canlı yayın yaparak yolculuk yaptığı tespit edildi. Trafikte tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle kamyon şoförü hakkında yasal işlem yapıldı.

İstanbul'da Kamyon Şoförü Canlı Yayın Yaparken Jandarma Tarafından Durduruldu

"BU KADAR İNSANIN HAYATINI RİSKE ATTIN"

Kamyon şoförü ile jandarma görevlileri arasında yaşanan diyalog ise ekiplerin yaka kamerasınca kaydedildi. Sürücüyü uyaran jandarma görevlisi, "Bu kadar yük taşıyorsunuz, böyle büyük bir araç kullanıyorsunuz ama telefonla canlı yayın yapıyorsunuz. 'Yapmadım' diyemezsiniz sizi Avrupa'dan beri takip ediyoruz. Bu kadar insanın canını hayatını riske attın. Siz orada telefonla oynarken başka bir arabaya çarpabilirsiniz, kendiniz kaza yapabilirsiniz. Bu yolda böyle büyük araçların karıştığı bir sürü kaza oluyor. İşte bu sebepten ötürü oluyor. Böyle telefonla oynamak, takip mesafesi korumamaktan... Böyle büyük bir araçla sizin bütün dikkatinizi yola vermeniz gerekiyor." diye konuştu.

"DEVLETİMİZDEN BİR ŞEY KAÇMAZ"

Kendisine cezai işlem uygulanan kamyon şoförünün "Maşallah devletimizden bir şey kaçmaz" dediği jandarma görevlisinin, "Kaçmaz, jandarmamızdan bir şey kaçmaz." şeklindeki diyaloğu da yaka kamerasına yansıdı.

İstanbul'da Kamyon Şoförü Canlı Yayın Yaparken Jandarma Tarafından Durduruldu
Kaynak: AA

İstanbul, Jandarma, Tragger, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Telefonundan canlı yayın yapan kamyon şoförü, jandarmaya böyle yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:28 İranlı yönetmen Dariush Mehrjoui ve oyuncu eşi, işkence edilmiş halde evlerinde ölü bulundu
12:10 Aşiret düğününde geline 7 kilo altın takıldı! Ağırlıktan hareket edemeyen kadının imdadına yakınları koştu
11:39 Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali'nde konserler ve bazı etkinliklerin iptal edildi
11:33 İsrail'den Hamas'ın üst düzey komutanına suikast! Operasyonun görüntülerini de paylaştılar
11:15 Yeşil Sol Parti'nin ismi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) oldu
11:15 Telefonundan canlı yayın yapan kamyon şoförü, jandarmaya böyle yakalandı
11:02 Çin Dışişleri Başkanı: İsrail'in saldırıları meşru müdafaa kapsamını aştı
10:05 İsrail Gazze'yi bu planla işgal edecek! 10 bin askerle Hamas'ı bitirecekler
09:57 Babası Metin Akpınar'ın açıklamasına sinirlenen Duygu Nebioğlu'ndan şok sözler: Her şeyi anlattığımda sanat tarihinin kaybı çok büyük olur
09:41 Katar'da savaşın seyrini değiştirecek zirve! İran ile Hamas yetkilileri Gazze'deki son durumu ele aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2023 13:28:58. #1.12#
SON DAKİKA: Telefonundan canlı yayın yapan kamyon şoförü, jandarmaya böyle yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement