Kamyonetten atlayan kurbanlık boğa D-100'de trafiğe neden oldu - Son Dakika

Pendik'te seyir halindeki kamyonetten atlayarak kaçan boğa, trafiğin sıkışmasına neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Gümüşhane Kelkit'ten getirildiği öğrenilen kurbanlık boğa, Pendik D-100 karayolu Kadıköy istikametinde seyir halindeki 34 FG 1281 plakalı kamyonetin kasasından iplerini kopartarak yola atladı.
Kurbanlık boğanın sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine Pendik Belediyesi'nden veterinerler ve polis geldi.
Polis ekiplerince 2 şeritli yol tek şeride düşürülerek önlem alınırken, karayolunun ortasında bulunan telli bölümde sıkıştırılan boğa, sakinleştirici iğne yapılarak gözleri bağlandı.
Olay yerine gelen çekiciye bağlanan boğa, yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından sahibinin kamyonetine konularak götürüldü.
Kaynak: AA
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