İstanbul'da kan donduran olay! 80 kişilik grup dükkan basıp, yabancı uyruklu sandıkları Türk gencini bıçakladı - Son Dakika
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İstanbul'da kan donduran olay! 80 kişilik grup dükkan basıp, yabancı uyruklu sandıkları Türk gencini bıçakladı

13.06.2022 14:32

İstanbul Ataşehir'de meydana gelen olayda yaklaşık 80 kişilik bir grup, kağıt deposunu basarak yabancı uyruklu mülteci sandıkları Türk gencini bıçakladı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Dün öğle saatlerinde Ataşehir'de iddiaya göre mahallede toplanan bir grup vatandaş ilçedeki kağıt depolarına baskın düzenlendi.

O ANLAR KAMERADA

Saldırganlar, girdikleri bir kağıt deposunda çalışan Jiyan Yaşar isimli Türk gencini ise yabancı uyruklu mülteci zannederek bıçakladı. Yaşanan olay sonrası şüpheli şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse kolundan yaralanan genci hastaneye kaldırdı. Yaşar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansırken, baba Ekrem Yaşar duruma isyan etti.

80 KİŞİ BASMIŞLAR

Yaşanan olaya ilişkin konuşan baba Ekrem Yaşar, "Olay yaşandığı esnada ben dükkanda değildim. Elemanın beni arayarak 80 kişilik bir grubun dükkanı bastığını söyledi. Ben çalışanlarıma karşılık vermemelerini söyledim. Dükkanı basmaya gelen kişiler Afgan değildi. Kısa süre sonra personelimi yeniden aradığında oğlumun bıçaklandığını söyledi. Arkadaşlar hemen hastaneye kaldırmış. Neyse ki sağlık durumunda bir şey yok" dedi.

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Kaynak: İHA

Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kan donduran olay! 80 kişilik grup dükkan basıp, yabancı uyruklu sandıkları Türk gencini bıçakladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da kan donduran olay! 80 kişilik grup dükkan basıp, yabancı uyruklu sandıkları Türk gencini bıçakladı - Son Dakika
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